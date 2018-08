Z minulosti jsou známé poznatky o křížení zástupců homo sapiens jak s denisovany, tak s neandertálci, avšak nikoli mezi těmito dvěma druhy.

„Je to poprvé, co jsme objevili přímého potomka obou těchto skupin,” řekla Viviane Slonová z Ústavu evoluční antropologie Maxe Plancka v německém Lipsku, který se na výzkumu podílel. Podle ní se dávno předpokládalo, že se obě skupiny také dostávaly do intimního styku, zatím ale chyběl důkaz.

Nový objev vychází z nálezu půldruhého centimetru dlouhé kůstky, u níž výzkumníci nemohli na první pohled říci, zda patří hominidovi (jedinec z čeledi lidí), nebo zvířeti.

Materiál se našel v roce 2012 v jeskyni v pohoří Altaj na Sibiři nedaleko hranic mezi Ruskem a Mongolskem. Podle vědců patřila kůstka dívce ve věku nejméně 13 let. Buď šlo o část stehenní či pažní kosti, nebo holeně.

Scientists have made an extraordinary discovery in a cave in Siberia: a bone from the daughter of Neanderthal and a Denisovan, reports @sarahzhang https://t.co/WbOPluhxoH