Letadlo Stratolaunch se skládá ze dvou trupů a masivních křídel. Poháněno je šesti motory z Boeingu 747, disponuje i 28 koly. Rozpětí křídel 117 metrů je více, než má kupříkladu fotbalové hřiště na délku.

„Spíš než jako letadlo to vlastně co do rozměrů působí jako stavba,“ poznamenal podle britského listu Daily Mail Matt Stinemetze, hlavní inženýr společnosti Scaled, který rovněž pracuje na projektu.

Zlevnění vesmírné dopravy

Podle agentury Reuters je letadlo navrženo tak, aby mezi svými dvěma trupy uneslo kosmické rakety a náklad (družice) o celkové hmotnosti 275 tun. Bez nákladu váží 250 tun, s palivem a raketou má stroj maximální vzletovou hmotnost 650 tun. To je pro představu podobně, kolik má komerční Airbus A380 s 550 cestujícími na palubě.

Doprava satelitů na oběžnou dráhu se tím má v budoucnu usnadnit a zlevnit. Takový způsob dopravování družic na orbitu je výhodnější z toho důvodu, že bude velmi přesný a rychlý – nebude zapotřebí čekat na příhodné počasí. Stratolaunch by mohl zásobovat například Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a vysílat satelity a různé experimenty na oběžnou dráhu.

Letoun Stratolaunch má rozpětí křídel 117 metrů

FOTO: Profimedia.cz

K tomu, aby se vznesl, bude potřebovat ranvej o minimální délce 3,7 kilometru, píše Reuters. Zařízení může ovládat tříčlenná posádka v pravém trupu, která zahrnuje pilota, kopilota a letového inženýra. Kokpit levého trupu je navržen tak, aby zůstal prázdný a nebyl tedy pod tlakem.

Raketa se má uvolnit poté, co letoun dosáhne výšky 10,5 kilometru, tedy letové hladiny dopravních letadel – Stratolaunch poslouží jako létající raketodrom. Příslušná raketa následně zažehne svůj vlastní motor a bude již sama směřovat k oběžné dráze.

Test z letošního února.

Paul Allen obří letoun představil loni v červnu, kdy stroj poprvé opustil svůj hangár kvůli palivovým testům. [celá zpráva]

Vlastní raketová rodina

Společnost navíc rozvíjí svou vlastní rodinu raket. Ovšem tyto projekty jsou z větší části stále ve fázích raných prototypů a plánů na papíře.

Stratolaunch Systems se ale pochlubila plánem na vývoj tří raketových nosičů (a připomněla i jeden téměř hotový), které by tedy byly zavěšené pod letounem, který je vynese do výšky přes 10 km nad zemí, kde samostatně odstartují. Jde o níže popsané stroje.

The #Stratolaunch team is excited to announce our new family of launch vehicles. Learn more here:https://t.co/4JNUPe9fTQ — Stratolaunch (@Stratolaunch) 20. srpna 2018

Pegasus: Vývoj tohoto nosiče je nejdále. Má za sebou 35 úspěšných zkušebních startů, na nižší orbitu 400 km nad zemí vynese až 370 kg nákladu a s ostrým provozem by se mohlo začít už v roce 2020. Stratolaunch by mohl příslušným způsobem nést až tři rakety Pegasus.

Medium Launch Vehicle (MLV): Zatímco Pegasus vynese kvůli menším rozměrům jen mikro- a minisatelity, MLV má být větší a s nosností 3,4 tun. První start se uskuteční v roce 2022 a hlavní testy má ještě před sebou.

Medium Launch Vehicle – Heavy (MLV-H): Tam, kde nebude stačit ani MLV, poslouží jeho těžká varianta se třemi raketovými motory. Díky nim vynese až šest tun nákladu. Tato verze je zatím v rané fázi vývoje, existuje pouze na papíře.

Space Plane: Má jít o nejpokročilejší raketový letoun. I ten vynese do oblak nejprve hlavní letoun Stratolaunch. Raketoplán poté odstartuje a zbytek cesty absolvuje díky raketovým motorům. Nejprve se počítá s nákladní verzí, výhledově však i s letounem, který bude moci nést i lidskou posádku. Po absolvování mise bezpečně přistane na zemském povrchu. Jenže tento stroj je zatím ve fázi designové studie.

Certifikace letadla

Sám letoun Stratolaunch stále prochází testy na ranveji kalifornské základny Mojave Air and Space Port. Při prvním letu dojde ke zkouškám, aby mohla firma přejít k nezbytné certifikaci stroje od Národního leteckého úřadu. Tato certifikace je nezbytná i k vypouštění raket Pegasus.

Nosič raket, obří letadlo Stratolaunch

FOTO: Profimedia.cz

Ke zkouškám raketových motorů chce firma využít zázemí na Stennisově kosmickém středisku v Mississippi, které funguje pod hlavičkou vesmírného úřadu NASA.

Loni společnost Stratolaunch Systems avizovala, že by se mohl první předváděcí let uskutečnit v roce 2019. Podle televize Fox News však přípravy finišují rychle a stroj se možná vznese do vzduchu už letos na podzim.