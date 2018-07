Novinky, ČTK

Zástupci RVŠ se podle prohlášení ztotožňují s postojem předsednictva České konference rektorů (ČKR), které v pondělí plagiáty označilo za selhání jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia.

„V boji s opisováním a podváděním při zpracování závěrečných prací Rada vysokých škol spoléhá na účinnou pomoc akademických senátů českých a moravských vysokých škol,” stojí v prohlášení RVŠ.

Jak mají školy zveřejňovat kvalifikační práce absolventů, zákon neuvádí. Některé školy proto nedávají práce na internet, kontrola plagiátů je pak složitější.

Všichni akademici a studenti by podle zástupců rady měli v maximální míře prosazovat dodržování základních pravidel etického a čestného chování.

Rezignace ministrů



Kvůli podezření z opisování u svých kvalifikačních prací na dvou školách 9. července odstoupila z funkce ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Dle svých slov skončila kvůli mediální kampani, pochybení odmítala. [celá zpráva]

Rovněž z důvodu možného plagiátu ji pak 17. července následoval ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). [celá zpráva]

Petr Krčál krátce poté, co oznámil rezignaci.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V úterý Česká televize uvedla, že část své práce zřejmě opsal i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který v ní údajně neuvádí zdroje u některých pasáží převzatých z knih. V závěrečném seznamu zdrojů je ale má. [celá zpráva]

Podle IT specialisty Vysoké školy ekonomické (VŠE) Jana Macha, který práce zkoumal, se v Metnarově případě sice o plagiát nejedná, nicméně vedoucí mu měl diplomku vrátit k přepracování. [celá zpráva]

Ministr obrany Lubomír Metnar

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Sám Metnar se chce ke své práci vyjádřit do konce týdne. Premiér Babiš důvod k jeho rezignaci nevidí. [celá zpráva]

Software funguje posledních 10 let



Všichni tři politici své závěrečné práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru. Každý z nich studoval na jiné vysoké škole. Malá absolvovala Panevropskou vysokou školu v Bratislavě a Mendelovu univerzitě v Brně. Krčál studoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Metnar na Ostravské univerzitě.

Udělený diplom dle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 může rektor absolventovi odejmout pouze do tří let od obhajoby a závěrečné státní zkoušky.

Většina vysokých škol používá ke kontrole prací v posledních deseti letech antiplagiátorský program Theses. Zapojeno je do něj 56 vysokých i vyšších odborných škol nebo jejich částí, včetně 23 z celkem 26 veřejných vysokých škol.

Od roku 2006 musejí podle vysokoškolského zákona školy také povinně zveřejňovat kvalifikační práce svých absolventů. Jak to mají udělat, zákon ale neuvádí. Některé školy proto nedávají práce na internet, a kontrola plagiátů je pak podle odborníků složitější.

Zpětné hromadné kontroly školy nechystají



Hromadné zpětné kontroly již obhájených prací v současnosti vysoké školy nepřipravují. Podle Jitky Brandejsové z týmu, který systém Theses vyvinul, je důvodem zřejmě to, že taková kontrola většinou nemá smysl. Už udělený diplom totiž podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 může rektor absolventovi odejmout pouze do tří let od obhajoby a závěrečné státní zkoušky.

Nejvytíženější je Theses v období krátce před státnicemi a obhajobami závěrečných prací. Předsednictvo ČKR ve svém prohlášení uvedlo, že na vyžádání je možné znovu prověřit práce, u nichž by vyvstala pochybnost o způsobu jejich vzniku.

Někteří akademici považují v současnosti za daleko zásadnější problém než plagiátorství to, když student někomu zaplatí, aby závěrečnou práci napsal za něj.

Taková práce je pak neodhalitelná detekčními systémy, protože je originální, student však získává titul neoprávněně.