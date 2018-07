Novinky, Právo, ČTK/AFP

„Jde o druh se čtyřmi zhruba osmdesáticentimetrovými kly, z nichž dva vyrůstaly z horní a dva z dolní čelisti,“ řekl agentuře AFP šéf muzejní instituce Francis Duranthon.

Nalezený „bratranec“ dnešních slonů patří do řádu chobotnatců a čeledi gomphotheriidae. Její zástupci žili v Africe, odkud se dostali před 18 milióny let do Evropy. Přibližně před 1,5 miliónu let tato zvířata vymřela.

Kompletní lebku objevil již v roce 2014

Vzácnou lebku objevil francouzský zemědělec už v roce 2014 při práci na svém pozemku nedaleko obce L’Isle-en-Dodon asi 50 kilometrů jihozápadně od Toulouse. Až po dvou letech se rozhodl kontaktovat toulouské muzeum, nadále však odmítá, aby bylo zveřejněno přesné místo, kde mastodonta objevil.

Lebka vězela ve skále, musíme tedy nyní seškrabávat centimetr po centimetru, abychom odhalili celou. Pierre Dalous, konzervátor

„Teprve v roce 2017, když jsme dorazili na místo, jsme si uvědomili důležitost objevu, tedy to, že zemědělec ve skutečnosti narazil náhodou na mastodonta, kterého jsme do té doby znali jen díky čtyřem jednotlivým zubům,“ poznamenal Duranthon.

Dva zuby vlastnilo podle něj právě toulouské muzeum, další dva byly v Paříži. Tyto zuby přitom byly objeveny v roce 1857 nedaleko místa, kde se před čtyřmi lety našla celá lebka pravěkého zvířete.

„Takže máme úplnou lebku a to nám umožní upřesnit anatomii tohoto druhu,“ vysvětlil ředitel muzea v Toulouse. „Nyní můžeme dát tvář druhu, který se stal téměř mytickým,“ dodal konzervátor Pierre Dalous.

Podle jeho slov byla lebka vyzvednuta z pozemku, kde se našla, a převezena do laboratoře.

Zkamenělina byla přemístěna do muzejní laboratoře.

„Vězela ve skále, musíme tedy nyní seškrabávat centimetr po centimetru, abychom odhalili celou lebku,“ uvedl s tím, že nyní jsou konzervátoři asi v polovině.

Zbývá tak ještě asi šest až devět měsíců práce.