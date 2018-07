fš, Novinky

Hlavní událostí školy je přímé spojení s ISS, které mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Dvacetiminutové videokonferenci bude předcházet přednáška vedoucího Centra studentských aktivit při České kosmické kanceláři Milana Halouska. Akce se bude konat v aule budovy G liberecké Technické univerzity.

Dne 18. července se od 16 hodin v libereckém science centru iQLANDIA uskuteční beseda s kosmonautem Sergejem Avdějevem, který do roku 2005 držel světový rekord v délce pobytu ve vesmíru. V kosmu byl celkem 747 dní, z toho 40 hodin a 1 minutu strávil v otevřeném prostoru. Zde drží rekord Anatolij Solovjov (přes 78 hod), letos se měnilo pořadí, když se na třetí místo dostal americký astronaut Andrew Feustel. [celá zpráva]

Avdějev létal na kosmickou stanici Mir a jeho poslední mise se protáhla z obvyklého půl roku na více než rok. Na oběžné dráze se potkal rovněž s prvním slovenským kosmonautem Ivanem Bellou.

Sergej Avdějev na snímku z letošního dubna

FOTO: Profimedia.cz

Třetí akcí bude soutěž v odpalování modelů raket postavených účastníky školy pod vedením mistra Ruska a Evropy v raketovém modelářství Vladimira Meňšikova. V pátek 20. července se tyto rakety vznesou z hřiště TUL na libereckou oblohu do výšky 50 až 100 metrů.

Avdějev jako průvodce školáků

Na účastníky z ČR a zemí SNS (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán) čeká i jinak poměrně nabitý program.

Dopoledne budou tvořit workshopy zaměřené na průzkum vesmíru, dozvědí se například podrobnosti o snímkování zemského povrchu z oběžné dráhy, vyzkoušejí si také analýzu takto pořízených fotografií. Dále se seznámí s navigačním systémem GLONASS a budou umělecky interpretovat astrologické fotografie. Odpoledne budou trávit sportovními i odpočinkovými aktivitami.

Pořadateli školy jsou česká agentura Essential Communication, Rusko-česká smíšená obchodní komora, ruská státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos a tamní společnost RISKSAT.

Škola bude oficiálně zahájena v sobotu 14. července ve 14:30. Po většinu jejího trvání bude účastníky programem provázet kosmonaut Avdějev.

Rusko-česká soutěž o vesmíru



Letní škola probíhá v rámci programu spolupráce s agenturou Roskosmos, jehož hlavním bodem je mezinárodní soutěž pro děti a mládež s názvem Vesmír nás spojuje. První kolo skončilo 30. června, účastníci v něm měli za úkol napsat motivační esej. [celá zpráva]

Nyní probíhá hodnocení odevzdaných prací, výherci tohoto kola začnou připravovat video do kola dalšího. Hlavní cenou je exkurze do ruského Hvězdného městečka, kde se kosmonauti připravují na let do vesmíru.