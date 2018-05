fš, Novinky

Když se Slunce dostane do konečné fáze svého životního cyklu, což podle obecně uznávaného modelu bude za pět až šest miliard let, stane se červeným (rudým) obrem. Zvětší se pak natolik, že bude moci pohltit některé planety, nepochybně Merkur a Venuši.

Poté se zřejmě stane takzvaným bílým trpaslíkem a nakonec zanikne.

Nová studie však naznačuje, že se Slunce nakonec stane planetární mlhovinou. Ta je tvořena jádrem rozpadlé hvězdy, jež osvětluje okolní plyn a prach, které jsou vyvržené při posledních fázích smrti hvězdy. Tento proces může trvat přibližně 10 tisíc let, napsal vědecký magazín Smithsonian.

Dřívější výzkumy přitom předpokládaly, že umírající sluneční jádro se nezahřeje natolik rychle, aby se něco takového mohlo stát. Jenže tato nová studie, na kterou upozornila agentura Reuters, ukazuje, že se může zahřát až třikrát rychleji, než se původně odhadovalo.

To znamená, že má potenciál vytvořit slabou planetární mlhovinu. Profesor astrofyziky na Manchesterské univerzitě Albert Zijlstra britskému listu The Guardian řekl, že by mlhovina mohla být vidět až z Galaxie v Andromedě vzdálené přes dva milióny světelných let.