Mezi deseti nejlepšími univerzitami nových zemí EU jsou tři české

Tři české univerzity se umístily v první desítce žebříčku THE New Europe 2018 ranking. Ten hodnotí vysoké školy ze 13 zemí, které od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Z tuzemských si nejlépe vede pražská Univerzita Karlova (UK) na čtvrtém místě, Masarykova univerzita (MU) v Brně obsadila sedmou příčku, Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci patří desátá. V čele žebříčku figuruje estonská Univerzita v Tartu.