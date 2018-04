Děti mají více energie než vytrvalostní sportovci, zjistila studie

Vědci zjistili, že děti mají více energie než vytrvalostní sportovci. Podle britského listu The Daily Telegraph potvrdili to, co vyčerpaní rodiče už dlouho tuší, a také, že průměrný dospělý dětem v podstatě nemůže stačit.