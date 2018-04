Blíží se zápisy do mateřských škol, na místo mají nově nárok i tříleté děti

Zápisy do mateřských škol letos začnou ve středu 2. května. V příštím školním roce by do nich mělo zamířit kolem 355 tisíc dětí. Zápisy potrvají do 16. května, přesný termín určují ředitelé se zřizovateli. Od září budou mít nárok na přijetí všechny děti od tří let.