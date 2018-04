Novinky, ČTK

Studenti se zapojí do projektu kvantové fyziky, která popisuje chování světa na úrovni atomů. V tomto mikrosvětě platí jiné zákony než v každodenním životě.

Myšlení mladých lidí není ještě zatíženo stereotypy, proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, nad nimiž s kolegy jen kroutíme hlavou. Michal Vyvlečka, HiLASE

Částice mohou například existovat na dvou místech zároveň anebo se teleportovat. Tyto jevy, jako vytržené ze sci-fi filmu, dnes už vědci umějí pozorovat i ve svých laboratořích.

Kvantové tečky



„Pro tento ročník jsme vybrali zajímavé a aktuální téma kvantových teček, což jsou malé krystaly tvořené pár stovkami atomů, na nichž už můžeme pozorovat kvantové jevy,” uvedl vědecký pracovník ELI Beamlines Zbyněk Hubka.

Kvantové tečky nacházejí uplatnění například v displejích, medicíně nebo kvantových počítačích.

Dvanáct nadaných středoškoláků si bude moci vyzkoušet práci vědců v laserových centrech.

FOTO: PR/HiLASE Centre, ČTK

Studenti se naučí pracovat s vědeckými přístroji a osvojí si základní postupy. Pak už je jen na nich a na jejich týmech, jakým způsobem provedou experimenty a zpracují získaná data. Vědci jim pomáhají a usměrňují je.

„Myšlení mladých lidí není ještě zatíženo stereotypy, které vědec během své práce získává, a proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, nad nimiž s kolegy jen kroutíme hlavou,” poznamenal výzkumník Michal Vyvlečka z centra HiLASE.

Pro studenty se zájmem o fyziku



Akademie je určena pro studenty čtyřletých gymnázií nebo vyšších stupňů víceletých gymnázií či odborných středních škol se zájmem o přírodovědné předměty, zejména o fyziku. Dvanáct finalistů bude vybráno do 20. července, výsledky budou zveřejněny na stránkách Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Co pro to musí zájemce udělat? Aby se dostal do finálové dvanáctky, je třeba úspěšně projít rozřazovacím kolem. Online přihláška a dotazník s vědeckým článkem na téma kvantových teček k prohlédnutí zde. Uchazeč musí odpovědět na otázky a odeslat svou přihlášku do 17. června.

Poprvé se středoškoláci mohli na veřejnosti nepřístupná místa v laserových centrech dostat loni v září.

Laserová centra v Dolních Břežanech byla postavena s pomocí evropských peněz a otevřena v roce 2015. Zatímco ELI se profiluje jako centrum základního výzkumu, HiLASE má blíže k průmyslovým aplikacím.