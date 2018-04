Filip Šára, Novinky

Maturitní zkouška z českého jazyka se skládá ze tří částí: ústní zkoušky, didaktického testu a slohové práce. K prvnímu pokusu se letos přihlásilo 69 318 středoškoláků, což je zhruba o 500 méně než loni.

„Strukturovanou písemnou práci hodnotí centrální hodnotitelé. Práci dostávají elektronickým systémem a následně vyplňují protokol hodnocení písemné práce. Ten by měl ve spojitosti s kritérii dávat úplný obraz o způsobu hodnocení té konkrétní písemné práce,“ řekl Novinkám ředitel Cermatu Zíka již dříve.

Studenti si mohli vybrat ze šesti témat, na psaní měli 90 minut, text měl mít nejméně 250 slov. U některých témat může podle Zíky stačit slov i jen 200.

Výhrady k centrálnímu hodnocení

Loni se sloh centrálně známkoval po tříleté pauze, během které to dělali učitelé na školách. Podle ministerstva školství je centrální hodnocení objektivnější.

Detailní rozbor ve smyslu ‚opravené‘ písemné práce červenou tužkou a korektorskými znaky možný skutečně není. ředitel Cermatu Jiří Zíka k maturitním slohům

SUČJL má ale výhrady k hodnocení i nedostatku času. „Vadí nám neprůhledný způsob hodnocení, kdy anonymní hodnotitelé, které neznáme, hodnotí studentské práce. Studenti dostanou bodovou tabulku s bodovým ohodnocením. Nevědí, za co jim body byly strženy, nevědí, kde hodnotitel našel chyby,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí společnosti Veronika Valíková.

Té se rovněž nelíbí, že se pomocí stejných kritérií hodnotí různé slohové útvary. To lze použít jako argument proti Cermatem deklarovanému důrazu na srovnatelnost výkonů studentů. Pro letošní rok každopádně Zíka částečně obměnil tým čtyř stovek hodnotitelů. Možná i proto, že se loni proti známce ze slohu odvolalo až 800 maturantů. Kantoři sdružení v SUČJL je tehdy podpořili. [celá zpráva]

Částečná zpětná vazba

Jak Cermat reaguje na výhrady k centrálnímu hodnocení a nedostatečné zpětné vazbě pro studenty?

„Každý maturant obdrží takzvaný záznam o hodnocení písemné práce, ve kterém vidí, kolik získal bodů v jednotlivých kritériích a stručný komentář hodnotitele. Tedy to není tak, že by žák obdržel pouze počet bodů za písemnou práci,“ vyjádřil se nyní Zíka pro Novinky.

„Podle bodů za jednotlivá kritéria žák tedy získá zpětnou vazbu o tom, zda měl problémy například s gramatikou, slovní zásobou či rozsahem,“ doplnil.

Detailní přehled o tom, co a jak se hodnotí v jednotlivých kritériích a subkritériích, získají maturanti z kritérií hodnocení, které vydává MŠMT vždy k 31. březnu.

„Detailní rozbor, ve smyslu ‚opravené‘ písemné práce červenou tužkou a korektorskými znaky, tak jak to známe ze školy, možný skutečně není,“ potvrdil Novinkám šéf Cermatu. „Ale zpětnou vazbu maturanti dostanou právě ze zmíněného záznamu hodnoceni písemné práce.“

Zíka však zároveň prohlásil, že hodnotitelé podle kritérií snadno rozpoznají, kde se stala chyba a za co došlo k penalizaci. Přesto se však ke studentům, budou-li mít zájem, nedostane seznam konkrétních chyb.

„Bylo by to obtížně realizovatelné, textů bude 69 tisíc, distribuují se elektronicky a pro hodnotitele budou naprosto anonymní,“ namítal pro Radiožurnál s tím, že kdyby se psaly studentům dlouhé eseje s vysvětlením, došlo by podle něj k rozvolnění hodnocení a narušení oné srovnatelnosti.

Testy se sice hodnotí anonymně, ale poté se stejně musejí přiřadit ke konkrétnímu číslu studenta, aby se výsledky mohly zveřejnit.

Selhání u slohu neznamená konec maturity

Je třeba připomenout, že pokud studenti u slohu neuspějí, neznamená to pro ně konec maturity. „Jestliže student vykoná všechny dílčí části řádně, uspěl u maturity z českého jazyka. Pokud nevykoná některou z dílčích zkoušek, zopakuje jen tu, kterou nevykonal,“ uzavřel Zíka.

Výsledky se studenti dozvědí až těsně před další částí maturit. Po psaní slohových prací následují od 2. května tři dny písemných maturitních zkoušek (didaktický test) a od 16. května ústní zkoušky společné části.

Pro všechny maturanty je povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si volí mezi matematikou a cizím jazykem. Tomu dávají přednost více než tři čtvrtiny. Dominuje angličtina, kterou si vybralo 49 882 středoškoláků. Klesá počet studentů, kteří se rozhodli pro matematiku, na níž jich každoročně ztroskotá nejvíce. Od roku 2021 má být přitom povinná na gymnáziích, o rok později na většině ostatních maturitních oborů.

Termíny ústních zkoušek státní a profilové části maturit musí ředitel školy sdělit Cermatu do 30. dubna, mohou se konat od 16. května do 8. června. Maturitní vysvědčení by všichni úspěšní maturanti měli dostat nejpozději 12. června. Celkové výsledky maturit budou podle Cermatu k dispozici zřejmě od druhé poloviny května.