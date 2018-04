Dosud největším objeveným rodem ichtyosaura byl shonisaurus. První fosilie tohoto obřího mořského plaza byly objeveny v americkém státě Nevada v roce 1920. Měl špičatou tlamu se zuby jen v její přední části, tělo se podobalo velrybímu a ploutve byly dlouhé a štíhlé. Jeho největší exemplář měl na délku 21 metrů.

Vyjma dinosaurů a současného největšího živočicha, plejtváka obrovského, byl shonisaurus jedním z největších zvířat, jaké je vědcům známo.

Nyní objevená čelistní kost ryboještěra – ichtyosaura

Jenže aktuálně objevená obrovská – metrová – čelistní kost ichtyosaura, pochází ze zřejmě ještě většího druhu.

Podle agentury Reuters vědci odhadli délku zvířete tím, že porovnali tuto kost se stejnou kostí největšího shonisaura, nalezeného dříve v Kanadě, který byl dlouhý 21 metrů. Nově objevená kost je o 25 procent větší, tudíž výzkumníci následně určili jeho možnou délku na 26 metrů.

„Jde o obří část mandibuly (dolní čelisti) ichtyosaura,“ konstatoval pro zpravodajský server BBC paleontolog Dean Lomax z Manchesterské univerzity, přední světový expert na ichthyosaury, který kost porovnával s dřívějšími nalezenými exempláři.

„Mořské stvoření velikosti plejtváka plavalo u anglického pobřeží přibližně před 205 milióny lety,“ dodal.

Some field photos of the giant #ichthyosaur bone at Lilstock, Somerset.



This is exactly where Paul found the specimen and what it looked like - A giant lump! Massive well done to Paul for finding and recognising the importance of this specimen