Babišova vláda v demisi odsouhlasila škrty usnesením o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a v autobusech pro děti, studenty a seniory na jednání vlády dne 27. března. Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. [celá zpráva]

Podle Daniela Pražáka, místopředsedy iniciativy Otevřeno, která sdružuje studenty pedagogických fakult, jedná vláda v rozporu s vlastními prioritami.

Požadujeme, aby vláda našla cestu, jak peníze efektivně využít právě pro účely zkvalitňování vzdělávání. Lenka Štěpánová, Česká středoškolská unie

„V programovém prohlášení vláda vyzdvihuje školství jako jednu ze svých priorit, spolu s navýšením platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše. Skutečnosti posledních dní v nás však vzbuzují pochybnosti o tom, zda se jedná o vážná slova, nebo pouze plané sliby,“ uvedl Pražák.

Resort školství je podle něj silně podfinancovaný – což dokládají i data z mezinárodních srovnání, podle nichž ČR do vzdělávání investuje nízké procento HDP, které se dlouhodobě pohybuje pod průměrem zemí OECD. [celá zpráva]

Babiš opět „našel” peníze, tentokrát 170 miliard

Premiér Babiš ale tvrdí, že vláda přesouvá jen ty peníze, které ministerstva v minulosti nedokázala utratit. Na svém facebookovém profilu označil informaci o omezení výdajů za „šílenou dezinformaci”.

„Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol,” uvedl premiér. „Po vládní analýze jsme našli k 1. 1. 2018 celkem 170 miliard korun, což jsou neutracené peníze z minulých rozpočtů, a resorty je nejsou schopny utratit ani letos,” napsal Babiš. Není to poprvé, co o penězích v rozpočtových rezervách prohlásil, že je našel.

„Například na resortu školství šlo o částku 400 miliónů korun,” uvedl předseda vlády v demisi.

Středoškoláci: Finance jsou pro školství klíčové

Oněch 400 miliónů korun podle Babiše pochází z nevyčerpaných investičních programů a kurzových úspor. Školství tak údajně nepřijde o zásadní prostředky.

„Toto tvrzení pana Babiše razantně odmítáme. Jakékoli finance jsou v současné situaci pro školství klíčové. Jestliže se dají přesunout, což vláda dokladuje právě jejich odkloněním do slev na jízdné, nepovažujeme jediný důvod pro jejich neinvestování zpět do vzdělávání za relevantní. Naopak požadujeme, aby vláda našla cestu, jak peníze efektivně využít právě pro účely zkvalitňování vzdělávání,” prohlásila předsedkyně České středoškolské unie (ČSU) Lenka Štěpánová.

„Dovolujeme si vznést apel, aby vláda revokovala Usnesení ze dne 27. března o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, v rámci něhož se v rozpočtu MŠMT škrtá ve výši 400 miliónů Kč, a výdaje spojené s dalšími vládními usneseními vláda vyhledala v jiných kapitolách státního rozpočtu,“ stojí v otevřeném dopise, dle kterého by vládní kabinet měl najít cestu, jak efektivně využít prostředky z kapitoly MŠMT opět v oblasti vzdělávání.

Rovněž studenti chtějí, aby se zamezilo jakýmkoliv dalším škrtům v resortu a naopak se dlouhodobě prosazovalo celkové zvýšení investic do vzdělávání s cílem zvyšování kvality celého tuzemského vzdělávacího systému. Otevřený dopis podporuje i spolek Pedagogická komora, usilující o lepší postavení učitelů.

Nijak se to netýká platů, reaguje ministerstvo

„Snížení rozpočtu ministerstva školství v souvislosti se zavedením zlevněného jízdného se žádným způsobem nedotklo financí na regionální školství, tedy platů pedagogických či nepedagogických pracovníků nebo ostatních neinvestičních výdajů. MŠMT se v souvislosti s financováním jízdného krátil rozpočet o 400 miliónů korun – téměř 300 miliónů půjde z nedočerpaných prostředků na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu,“ namítá ve své reakci na snížení rozpočtu resort školství v čele s ministrem Robertem Plagou (ANO).

Zbývajících 100 miliónů pak dle ministerstva půjde na vrub investičnímu programu pro vysoké školy, kde i přes prodloužení termínu realizace v letošním roce opět nedojde k dočerpání plánované alokace ze strany vysokých škol.

„Hrazení zlevněného jízdného se tedy nijak nepromítne do peněz pro školy a učitele,“ uzavřelo MŠMT.