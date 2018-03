K zápisům do prvních tříd půjde 108 tisíc dětí, odhaduje ministerstvo. Je to výrazně méně než loni

Ministerstvo školství odhaduje, že letos přijde k zápisům do prvních tříd základních škol přes 108 tisíc dětí, což by bylo zhruba o 30 tisíc méně než loni. Zápisy se budou na všech ZŠ konat od 1. do 30. dubna, ředitelé si navíc mohou vybrat jakýkoli den v tomto měsíci. Z původního lednového termínu se zápisy přesunuly na duben již loni.