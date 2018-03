„Sportovci, pojďte k nám, zvolte si jakoukoliv fakultu naší univerzity, vytvoříme vám podmínky pro studium i vaše sportovní aktivity,“ vyhlásil rektor ZČU Miroslav Holeček v době, kdy do konce přijímacího řízení zbývá na většině fakult ještě měsíc.

Reprezentanti univerzity

„Řada našich studentů dosahuje ve svém sportovním odvětví opravdu špičkové úrovně. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby u nás mohli při studiu rozvíjet svoje sportovní nadání, a zároveň tuto možnost nabízíme také uchazečům o studium, kteří chtějí skloubit svoje sportování se studiem,“ doplnil Holeček s tím, že univerzita dané studenty zařadí do sportovního programu a oni budou jejími reprezentanty na domácích i mezinárodních sportovních kláních.

K výhodám za to, že se studenti v reprezentačním týmu budou účastnit sportovních soutěží a šířit dobré jméno školy, patří reprezentační oblečení, mimořádné stipendium, asistovaný přístup k individuálnímu plnění studijních povinností, možnost zapsat si sportovní program jako předmět, rovněž volný přístup do sportovních zařízení provozovaných ZČU.

Reprezentovat budou univerzitu pod jménem Western Stars. „Je to název, který dostali naši fotbalisté na meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně, kde prošli přes tým slovutné Sorbonny a dalších světových univerzit do finále a získali titul univerzitních mistrů světa,“ vysvětlil Petr Košik, spoluautor sportovního programu a trenér univerzitního fotbalového týmu, který se v dubnu zúčastní mezinárodního turnaje EuroMilano.

„Western odkazuje k názvu naší univerzity, k regionu, ale i k našemu sociokulturnímu prostředí. Stars vyjadřuje výjimečnost,“ popsal. A dodal, že korespondovat s tím budou i použité barvy – tmavě modrá a zlatá.

„Sport je nejenom vhodná volnočasová aktivita pro každého, je zároveň skvělým způsobem, jak zviditelnit nejen ZČU, ale i Plzeňský kraj. Jsem rád, že kraj může společně s městem a univerzitou podporovat mladé lidi v rozvoji vzdělávání v kombinaci právě se sportem,“ okomentoval to hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD).

To, že se univerzita rozhodla koncepčně podporovat studentské sportovní talenty, vítá také plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Skauting sportovců na SŠ

Pozitivní efekt sportovního programu je ale mnohem větší. Jeho součástí totiž bude například aktivní skauting sportovců na středních školách.

„Je to jedna z cest, jak zvýšit zájem uchazečů o studium na ZČU. Na středních školách je řada sportovních talentů. My jsme přesvědčeni, že pokud těmto elitním sportovcům nabídneme možnost skloubit vysokoškolské studium zvoleného oboru a jejich sportovní přípravu, rozhodnou se studovat právě u nás. Evidujeme také zájem studentů ze zahraničí a jsme připraveni je do sportovního programu zařadit, ať již v rámci běžného studia, nebo studentských mobilit,“ přiblížil Košik další možný přínos programu.

Nejen pro studenty ze zahraničí je připraven široký výběr předmětů, kurzů a aktivit – a sportů jako lyžování, snowboarding, námořní jachting či horolezectví.

Výuka tělesné výchovy

Sportovní program bude dle školy jedním z pilířů jednotné koncepce sportu na ZČU, k níž patří zejména vzdělávání, tedy výuka oborové i neoborové tělesné výchovy a celoživotní vzdělávání.

Dále věda a výzkum, zahrnující vědeckou činnost v oborech kinantropologie, pedagogiky sportovních a volnočasových aktivit, ale také rozvoj profesionální péče o vrcholové sportovce – sportovní medicínu nebo zátěžovou diagnostiku.

Třetím pilířem je zájmová a doplňková činnost, spočívající v nabídce sportovních aktivit pro studenty, zaměstnance univerzity, veřejnost, firmy a organizace v regionu.

Čtvrtým pilířem má být právě kvalitní univerzitní sportovní program. Několik firem se již rozhodlo stát se jeho partnery.