Soukromé školy povolujeme, splní-li kritéria, brání se ministerstvo

Ministerstvo školství údajně opět hojně odmítá žádosti neveřejných škol o zapsání do rejstříku. V tiskové zprávě to uvedla vzdělávací společnost EDUin. Rovněž vyzvala resort, aby to vysvětlil. Opakuje se situace z loňského roku, kdy se objevily informace, že úřad nechce povolovat další soukromé školy. Tehdejší vedení ministerstva to popřelo, stejně tak to současné. Pokud soukromá škola splní kritéria, povolíme ji, tvrdí MŠMT.