V Keni ještě žijí dvě samice, které také patří dvorské zoo. Jiní nosorožci severní bílí, označovaní též tako tuponosí severní, v zajetí nežijí, ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

„Na konci roku 2017 se na Sudánově pravé zadní noze rozvinula infekce, která souvisela s jeho vysokým věkem. Tým veterinářů z několika zemí okamžitě posoudil vážnost zranění a nasadil léčbu, na kterou samec dobře reagoval,“ uvedla Jiroušová. V lednu a až do poloviny února se Sudán znovu normálně pohyboval a jeho stravovací návyky se také vrátily k normálu. Výrazně se zlepšila i jeho celková aktivita.

So many people have supported the northern white rhinos since they arrived on Ol Pejeta in 2009, and we feel it is important to inform you that Sudan, the last male northern white rhino on the planet, is starting to show signs of ailing. pic.twitter.com/BMNTprww57