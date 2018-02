Odborníci, kteří své závěry publikovali v odborném magazínu Molecular Human Reproduction, tvrdí, že by nový objev mohl pomoci například u pacientek procházejících chemoterapií nebo ozařováním.

V současné době se jim odebírá tkáň z vaječníků, a ta se mrazí k pozdější implantaci. Klasický přístup má ale i svá úskalí. „V případě znovu implantované tkáně máme velké obavy z toho, že do těla zpátky zaneseme i nádorové buňky, je to skutečně velké riziko,“ vysvětlil deníku The Guardian Stuart Lavery, gynekolog z Nemocnice Hammersmith v Londýně.

Nová metoda by navíc mohla pomoci děvčatům, která onemocní ještě před tím, než dosáhnou puberty. Těm totiž potřebnou tkáň z vaječníků není možné odebrat. „Toto je pro velmi mladé pacientky zatím jediný způsob, jak si zachovat plodnost,“ dodala pro britský list profesorka Evelyn Telferová, spoluautorka studie z Edinburské univerzity.

Tkáň není třeba znovu implementovat



Díky popisované novince je možné vajíčka extrahovat, nechat vyrůst a použít, aniž by bylo třeba reimplantovat tkáň. „Samozřejmě byste neměli žádné (rakovinou) kontaminující buňky – dovnitř byste už implantovali embryo,“ řekla profesorka Telferová. Předem ale varuje, že bude ještě trvat několik let, než se nová metoda začne používat v klinické praxi. Je ještě třeba ověřit, zda vajíčka vypěstovaná v laboratoři budou normální a celá procedura bezpečná.

Autoři studie například přiznávají, že vajíčka v laboratoři dozrávají rychleji než v ženském těle, a některé malé buňky v nich jsou neobvykle veliké, což může naznačovat abnormální vývoj.

Telferová uznává, že je její tým teprve na počátku cesty, a doufá, že se jí podaří získat všechna potřebná povolení pro další výzkum. „Dalším krokem by bylo oplodnění získaných vajíček a genetické testy, které by nám umožnily se případně vrátit k jednotlivým krokům procesu a zdokonalit ho,” dodala.