Premiér v demisi Babiš uvedl, že kabinet k návrhu zaujal negativní stanovisko. Podle podkladů pro středeční jednání ale měla zaslat zákonodárcům, kteří budou o předloze rozhodovat, stanovisko neutrální.

Norma iniciovaná Klausem ml. mělo mimo jiné zrušit povinnost školek od roku 2020 garantovat místa dvouletým dětem. Ten zároveň chtěl, aby se zrušil povinný rok předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Podle exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) jde o „laciný populismus”. [celá zpráva]

Proti návratu rodičů do práce



Vláda měla připomenout, že v posledních letech se rodičovský příspěvek měnil tak, aby umožnil rychlejší návrat pečujícího rodiče do práce. Zrušení povinnosti by kladné důsledky změn oslabilo a směřovalo by proti trendu slaďování pracovního a rodinného života, napsali vládní legislativci.

„Vláda si je nicméně vědoma též dopadů na rozpočty obcí spojené s povinným budováním kapacit pro celou dvouletou populaci,” stálo v předběžném stanovisku. Chce proto přichystat k záležitosti vlastní novelu školského zákona.

Povinný rok školky má zlepšit vzdělávací šance



Povinnou mateřskou školu pro pětileté je dle podkladů pro ministry „žádoucí nerušit”. S odvoláním na odborné názory se v nich uvádělo, že povinná školka může zlepšit vzdělávací šance zejména dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a snížit podíl dětí s odkladem povinné školní docházky.

Veřejné mateřské školy by také mohly podle novely zpoplatnit nyní bezplatnou docházku pětiletých dětí. Předloha ruší rovněž bezplatnost vzdělávání v přípravných třídách základní školy.

Ze tří oslovených ministerstev předlohu podpořilo ministerstvo financí. Ministerstva školství a práce doporučila kabinetu, aby se k ní postavil neutrálně.

Klaus ml.: Dvouleté děti rozvrátí školku



Předkladatelé novely v čele s Klausem mladším tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by se podle nich jednalo o „babysitting organizovaný státem”.

Pro povinnou docházku pětiletých dětí podle autorů neexistuje žádný rozumný důvod. Nynější situace podle nich zvyšuje byrokracii školek i rodičů a náklady, které odhadli na miliardu korun ročně.

Doporučení rady vlády



Ještě před jednáním vyzvala Rada vlády pro rovnost žen a mužů kabinet, aby návrh zákona nepodpořil a naopak zajistil dostatek financí pro mateřské školy na místa pro dvouleté děti i na personál. Rada, kterou nově řídí ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), to uvedla na vládním webu.

Rada patří mezi vládní poradní sbory. Vznikla v roce 2001.