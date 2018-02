Pokud půjde vše podle plánu, měla by Falcon Heavy do konce roku vyslat na oběžnou dráhu Marsu modul Dragon s lidskou posádkou. Alespoň to Musk slibuje.

„Je to fantastický, ohromný milník pro SpaceX a komerční průmysl. Jde o přelomový okamžik,“ potvrdil serveru Space.com prezident Federace komerčních vesmírných letů Eric Stallmer.

Falcon Heavy není výjimečná jen svou nosnou silou, ale také tím, že její část po splnění úkolu přistane zpět na Zemi. Vrátit by se měly i přídavné rakety. Tím se významně sníží náklady budoucích letů.

Falcon Heavy

FOTO: Terry Renna, ČTK/AP

Raketa má být schopna vynést 54 tun nákladu nebo současně tři družice. To je dvakrát víc než dosavadní nejsilnější raketa Delta Heavy a za třetinovou cenu 90 miliónů dolarů (přes 1,8 miliardy korun). Nosnost rakety na nižší oběžnou dráhu je 64 000 kilogramů. Pro srovnání raketa Saturn V, která vynášela kosmické lodi v rámci lunárního programu Apollo, byla 140 000 kilogramů.

Tah jako 18 Jumbo Jetů



Síla motorů prvního stupně odpovídá zhruba tahu 18 obřích letadel Boeing 747, uvádí na webu společnost SpaceX. Už má i první zákazníky k vynesení družic: komunikační firmy z Velké Británie, Saúdské Arábie a USA a také americké letectvo.

První raketa Falcon Heavy je připravena na odpalovacím komplexu 39A v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, odkud startovaly historicky nejsilnější rakety Saturn V s posádkami na Měsíc v rámci programu Apollo (1969–72) a také raketoplány.

„Falcon Heavy odstartuje z odpalovací plošiny Apolla 11 na Mysu Canaveral. Bude mít dvakrát větší tah než v současnosti druhá nejsilnější raketa, takže se bude na co dívat. Ať už to dopadne jakkoliv, bude to vzrušující,“ slibuje Elon Musk.

V případě, že bude start odložen, zbude společnosti SpaceX tříhodinové startovací okno. Sám Musk už dříve připustil, že start je náročný a plno věcí se může pokazit.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Test rakety Falcon Heavy

Během prvního startu by měl Falcon Heavy jako zkušební náklad vynést auto značky Tesla, která Muskovi také patří. Vůz má obíhat na oběžné dráze Slunce a pravidelně míjet Mars. Ještě před zahájením své nekonečné cesty má mimo jiné demonstrovat budoucím zákazníkům firmy, že SpaceX dokáže na oběžnou dráhu Země vynést několikatunové družice.

Na pouť Musk vysílá kabriolet Tesla Roadster třešňové barvy, který bude během startu vyhrávat píseň Space Oddity od Davida Bowieho a ve voze bude sedět ikonická postava z jeho písně - Starman. V přihrádce u spolujezdce bude výtisk knihy Stopařův průvodce po galaxii. Na voze budou tři kamery.

„Zbožňuji představu auta nekonečně driftujícího vesmírem, které může být za milión let objeveno mimozemskou rasou,“ vysvětloval už v prosinci Musk.