Archeologové hlásí objev století. V Guatemale odkryli obří síť ztracených mayských měst

V džungli středoamerické Guatemaly se podařilo najít rozsáhlou síť pozůstatků mayských měst. Vědci odkryli přes 60 tisíc ruin pocházejících z období říše Mayů. Umožnila to laserová technologie, která z výšky skenovala danou oblast a odhalila pod porostem pozůstatky domů, paláců, pyramid i opevnění. Archeologové tvrdí, že je to největší úspěch za posledních 150 let.