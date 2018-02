Družici vynesla raketa odpálená z ovčí farmy na poloostrově Mahia na Novém Zélandu. V ostrovní zemi to vyvolalo jásot a hrdost. Peter Beck, zakladatel a generální ředitel Rocket Lab, označil start za „téměř bezprecedentní“ krok v oblasti komerčního průzkumu vesmíru.

Pak se ale ukázalo, že firma nechala tajně vynést na oběžnou dráhu i satelit podobný obří blyštivé disko kouli. Firma tvrdí, že objekt s 65 reflexními plochami bude odrážet sluneční paprsky zpět na Zemi a vytvoří tak blikající světlo viditelné v celém světě.

Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk