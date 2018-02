Lávové tunely na Měsíci mohou skrývat led. Toho by mohli využít lidé

Otvory ve velkém kráteru na severním pólu Měsíce by mohly být jakési „světlíky” vedoucí do sítě lávových tunelů, v nichž by se mohl vyskytovat led. Ten by mohl astronautům v budoucnu posloužit jako zdroj vody. Naznačují to poslední vědecké studie, napsal odborný magazín Science Alert.