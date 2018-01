Na učilištích je celkem 29 257 nových žáků, tedy o 58 méně než o rok dříve. Jejich kapacita zůstává opět nenaplněná. Přesto se některé obory obsadily snadno. Do klasických tříletých učebních oborů začalo v letošním školním roce chodit o 305 žáků více než loni, celkem to je 25 320.

Dalších 3937 nových učňů je v oborech s nižšími nároky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Informace ČTK poskytl analytik Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Jiří Vojtěch.

Nezaměstnaní absolventi

Nejvíce žáků devátých tříd přijala učiliště do oboru kuchař-číšník, a to 4196. Mnoho uchazečů se přihlásilo rovněž na obory kadeřník a cukrář, jejichž absolventi ale zůstávají podle Vojtěcha často nezaměstnaní. Na každý z těchto dvou oborů nastoupilo přibližně 2500 žáků.

Do oboru pokrývačské práce nastoupil jediný žák.

Naopak jiné obory se již několik let daří naplňovat jen stěží, po jejich absolventech je navíc velká poptávka. Letos se neotevřel například obor slévač, který má připravit učně na výrobu odlitků z rozžhaveného kovu. Podobné je to s kováři, modeláři, vodaři i uměleckými pozlacovači.

Malý zájem je i o práce pokrývačů na střechách. Do oboru pokrývačské práce nastoupil jediný žák, a to na Střední odborné škole Jarov v pražských Hrdlořezech. Ve 2. a 3. ročníku v tomto oboru nyní nikdo není, ačkoli jej v ČR nabízejí tři školy.

„Je to pravda, v letošním školním roce máme v prvním ročníku tohoto oboru jediného žáka,” potvrdil Novinkám ředitel SOŠ Jarov Miloslav Janeček.

„Že je jediný v republice, jsem ale nevěděl. Je to o to smutnější, že pokrývač je jeden z oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce obrovský zájem. Podobné je to například s obory sklenář (letos máme v 1. ročníku dva žáky), klempíř (v 1. ročníku devět žáků) a tesař (v 1. ročníku 11 žáků), kde se také potýkáme s nízkým počtem žáků, ale opět by firmy zaměstnaly výrazně vyšší počet absolventů,” doplnil.

Co se výuky jednoho pokrývače v ročníku týká, s určitými komplikacemi se to podle něj zvládnout dá. V klasické třídě ve škole je zařazen v takzvané víceoborové třídě, kde jsou i žáci z jiných oborů (tesaři, zedníci apod.).

„Při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je matematika, český jazyk, je samozřejmě učiteli jedno, jestli je ve třídě pokrývač, nebo zedník. Při výuce odborných předmětů jako odborné materiály či technologie je výuka podobná výuce ve vesnických malotřídkách, kde mají učitelé v jedné třídě žáky dvou ročníků – chvilku se věnuje pokrývači, poté mu zadá samostatnou práci, a věnuje se tesařům. Je to pro učitele výrazně náročnější na přípravu. Výuka jediného žáka ve třídě by byla pro školu dlouhodobě neufinancovatelná,” vysvětlil Janeček.

Čtyři absolventi oboru pokrývačské práce vyšli loni ze Středního odborného učiliště v Kyjově. Dalších 18 žáků nastoupilo v tomto školním roce do podobného oboru pokrývač, celkem se jich v něm připravuje 59 na 12 školách.

Málo dětí se hlásí i do oborů hutník, kameník, kamnář, sklenář či výrobce obuvi. Chybějí čalouníci a řezníci. S nedostatkem žáků se potýkají i některé učební obory s maturitou. Patří mezi ně obory zaměřené na hudební nástroje či stavební materiály.

Přibylo učňů v oboru puškař

Zřejmě díky informacím o snadném hledání práce začala být v posledních letech oblíbená část technických oborů jako nástrojař, obráběč kovů, elektromechanik, strojní mechanik nebo elektrikář.

Proti předchozím rokům přibylo letos učňů v oboru puškař, kam se při loňských přijímačkách hlásilo 141 dětí, školy jich braly 75. Více se jich učí mechanikem plynových zařízení, což podle NÚV zřejmě souvisí s poptávkou po těchto řemeslnících kvůli pravidelným revizím plynových kotlů. Zájem vzrostl také o obory mechanik opravář motorových vozidel nebo lodník.

Firmy si v posledních letech stěžují na nedostatek kvalitních řemeslníků. Dvě pětiny malých a středních podniků a živnostníků se kvůli tomu podle nedávného průzkumu již dostaly do situace, kdy nemohly přijmout další zakázku. Více než desetinu zakázek muselo odmítnout 14 procent firem, tři procenta musela odmítnout každou třetí.

Zlepšit kvalitu a počet dětí na učebních oborech měly pomoci jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory, které se uskutečnily poprvé loni na jaře. Ministerstvo školství si od nich slibovalo, že povedou ke snížení zájmu o vzdělávání s maturitou, zejména o gymnázia. Inovovat střední odborné školství má i nový projekt NÚV. [celá zpráva]

V ČR je zhruba 510 škol, které nabízejí vzdělávání zakončené učňovskou zkouškou. Loni na ně chodilo 85 985 žáků. Na gymnáziích bylo 128 994 studentů, další maturitní obory navštěvovalo 182 095 žáků.