Úřad NASA dal video dohromady ve spolupráci s řídícím centrem pro vesmírné dalekohledy, Space Telescope Science Institute (STScI). Hubble pořizuje záběry hlavně ve viditelné, Spitzer v infračervené části spektra.

Známá již od počátku 17. století

„Mlhovina v Orionu je od nás vzdálená zhruba 1350 světelných let. Může být viditelná pouhým okem, patří k nejjasnějším mlhovinám na obloze,“ uvádí STScI podle agentury Reuters.

Spatřit lze přímo uprostřed Orionova meče (skupina dvou slabých hvězd a této mlhoviny), široká je 33 světelných let. Tvoří jádro Orionova komplexu, kde se nachází i mlhovina Koňská hlava. Velkou mlhovinu v Orionu objevil v roce 1610 francouzský astronom Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

