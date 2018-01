I když se neonikotinoidy mohou rozprašovat nebo vpravovat do stonků či kmenů, nejčastěji se jimi moří semena, takže je následně obsahují celé rostliny. Proto proniknou i do nektaru a pylu ošetřených plodin. Jelikož jsou rozpustné ve vodě, mohou se ze semen dostat také do půdy. Před zavedením do praxe se testoval jejich vliv jak na hmyzí opylovače, tak na lidské zdraví a podle výrobců byly shledány bezpečnými. Nicméně u včel, čmeláků a jiného hmyzu mohou v určitých koncentracích poškozovat jejich nervovou soustavu tak, že ji vybudí a neustále udržují v činnosti – zkratují ji. Nakonec včela nebo jiný opylovač uhyne.