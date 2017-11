Doprava v okolí pražských škol je pro děti nebezpečná

Výsledky monitoringu dopravy, uskutečněného letos z iniciativy spolku Pražské matky s žáky tří základních škol v hlavním městě, ukázaly, že doprava není ve vztahu ke všem účastníkům provozu vyvážená. Chodci jsou dle průzkumu odsouzeni k dlouhému čekání u přechodů, sprintování na zelenou, brodění se bahnem a přelézání zábradlí. Nejaktivnější a velmi ohroženou skupinou jsou děti do 14 let, projekt se tak zaměřil na jejich cesty do školy. Pražský magistrát se tím plánuje zabývat.