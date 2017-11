Výživoví poradci pravidelně předkládají zprávy o tom, že některé potraviny mají až nadpřirozené schopnosti. Tentokrát ale i vědci tvrdí, že objevili skutečnou superpotravinu – a navíc je to něco, co mnoho lidí už teď s chutí jí. Jde o obyčejné hříbky. Podle výzkumu na Pennsylvánské státní univerzitě obsahují houby neobvykle vysoká množství dvou důležitých antioxidantů, ergothionein a glutathion. O nich se vědci domnívají, že dokážou chránit tělo před nemocemi stáří, jako je rakovina, srdeční onemocnění nebo Alzheimerova choroba.

Robert Beelman, emeritní profesor v Centru rostlinných a houbových produktů pro zdraví na Pennsylvánské státní univerzitě, řekl pro webovou verzi britského deníku The Guardian, že „bez jediné pochyby můžeme říci, že houby jsou tím nejlepším zdrojem obou těchto antioxidantů, a některé druhy jsou jich doslova úplně plné.“

Naneštěstí pro Brity a Američany, velmi záleží na druhu hub, které si spotřebitel vybere. V anglosaských zemích se často jedí třeba kuřecí plátky s obyčejnými žampiony nebo restované žampiony portobello. Ty jsou sice relativně vhodnými zdroji antioxidantů, ovšem ani zdaleka se nepřibližují hodnotám, jaké vykazují hříbky. Vědci se domnívají, že i toto by mohl být jeden z důvodů, proč v zemích, jako je Itálie nebo Francie, kde se hříbky jedí často jako součást různých těstovinových jídel nebo rizot, zaznamenávají nižší výskyt neurodegenerativních onemocnění než například v USA.

Na rozdíl od jiných superpotravin, jako jsou třeba různé mořské řasy, je snadné si hříbky zamilovat. Ačkoliv houbařská sezóna trvá poměrně krátkou dobu – a i v Británii jsou jich na podzim plné lesy – dají se snadno sehnat sušené. Jelikož ergothinein i glutathion jsou poměrně teplotně odolné, neznamená to, že by sušené houby byly méně kvalitní. Deset minut před použitím je jednoduše namočte do teplé vody, kterou ovšem nevylévejte. Dá se použít na vaření, třeba do polévek nebo omáček.

Bohatá a lahodná chuť hříbků z nich dělá tu pravou volbu do rizota, ale hodí se do jakýchkoliv pomalu dušených masových, zeleninových i luštěninových jídel, což samozřejmě většina středoevropských hospodyněk dávno ví. I známí britští televizní šéfkuchaři jako Nigel Slater nebo Delia Smith mají ve svém repertoáru recepty s hříbky. Ale skutečným hitem jsou podle Guardianu nakonec ty nejjednodušší, jako třeba hříbky dušené na másle podávané s topinkami.