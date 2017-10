Rada evropských akademií věd (EASAC) ve svém prohlášení volá po přísnější regulaci homeopatik v celé Evropské unii. Chce tak bojovat s rozšířeným mýtem, že homeopatika mohou nahradit odbornou lékařskou péči. V Česku se přitom jedná o miliónový byznys.

Podle odborníků z EASAC žádný z výzkumů nikdy nepotvrdil, že by homeopatika měla pozitivní vliv na léčbu jakékoliv lidem známé nemoci. „Všechny pozitivní účinky homeopatik mohou být vysvětleny buď placebo efektem, nebo špatně provedenými výzkumy,“ píše se ve zprávě. I kdyby placebo efekt měl pozitivní účinky na pacienta, homeopatika podle dostupných důkazů nedokáží jednoznačně vyléčit žádnou nemoc.

Homeopatika mohou i škodit



Nejen, že podle poznatků jsou homeopatika neefektivní, varuje dále EASAC, mohou i škodit. Pacient kvůli nim zanedbává a oddaluje vyhledání odborné lékařské péče. „Víra v účinnost homeopatik podkopává důvěru společnosti ve vědu a vědecké důkazy,“ pokračuje ve své zprávě.

Na čem staví homeopatika Koncept homeopatik pochází z 18. století. V roce 1796 jej vytvořil Samuel Hahnemann.

Myšlenkou je aplikace silně zředěných přípravků k léčení nemocí. To staví na dvou principech.

Prvním je zákon, že „podobné léčí podobné,“ kdy k léčení symptomů nemoci se využívá látek, které tyto symptomy způsobují.

Druhým je „infinitezimální zákon,“ kdy opakovaným ředěním a protřepáváním má dojít k posílení účinků látky. Ředění je často tak vysoké, že ve výsledném přípravku nezbývá ani jedna molekula původní látky. Zastánci homeopatie tvrdí, že to nevadí, protože látka je otisknuta v paměti vody. Paměť vody vědci připouštějí, ale trvá podle nich maximálně několik pikosekund.

EASAC uznává, že lidé mají právo vybrat si lékařskou pomoc. „Avšak tato volba by se měla zakládat na dostatečné informovanosti, což vytváří tlak na dosažení standardizovaného a informativního regulačního rámce pro všechny medicínské produkty, nezávisle na jejich původu,“ dodává k tomu.

Naráží na to, že vzhledem k mizivému výskytu léčivých složek v homeopatikách, nepodléhají přísnému regulačnímu dozoru, jako standardní léčiva, která procházejí přísnými testy a schvalovacími procesy. V Česku to má na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv, homeopatika podle prohlášení ústavu nejsou kontrolována z hlediska kvality, jen z hlediska bezpečnosti.

Výrobci homeopatik by podle EASAC měli předkládat jednoznačné složení svých výrobků a možné účinky látek by měly být jednoznačně vědecky podložené. Na podporu homeopatik by navíc státy neměly vynakládat veřejné peníze ze zdravotnictví, které jsou už tak pod narůstajícím tlakem.

Švýcaři schválili hrazení homeopatik v referendu



Homeopatika jsou zdravotními pojišťovnami hrazena například ve Švýcarsku, což schválili tamní občané v referendu navzdory odborným posouzením, která neprokázala jejich účinnost. Homeopatické přípravky jsou propláceny také ve Velké Británii, kde se proti tomu už zvedly protesty. Naopak ve Švédsku se lékaři homeopatií vůbec zabývat nesmí.

Na mnoha místech světa včetně České republiky kritici homeopatie uspořádali happeningy, při kterých se demonstrativně předávkovali homeopatiky, přičemž se u nich nedostavily žádné účinky.