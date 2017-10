Čína úspěšně otestovala kapsli pro vesmírný turismus. Na palubě byla želva

Číňané otestovali prototyp kapsle, kterou by jednoho dne mohli lidé cestovat do vesmíru. Úspěšný zkušební let zařízení se uskutečnil ve středu 25. října. Minikapsli, zmenšenou věrnou kopii finálního plavidla jménem Traveller 3, vynesl do výšky 20 kilometrů nad zemský povrch balón naplněný héliem. Na palubu výzkumníci umístili malou želvu.