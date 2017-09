Vědci našli dosud nejstarší stopy života na Zemi

Na severu Labradoru v Kanadě se japonským vědcům podařilo objevit dosud nejstarší stopy života. Grafitovou vrstvu starou 3,95 miliardy let podle nich vytvořily živé organismy. Uvedli to ve studii zveřejněné v časopise Nature. Hranice nejstarších stop života se tak posunula o 250 miliónů let zpátky. Planeta Země přitom vznikla před 4,5 miliardy let.