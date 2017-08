Letos školství hospodaří s rozpočtem 148 miliard korun, na příští rok požadovala bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) 172 miliard. Ministerstvo financí ve svém květnovém návrhu počítalo se zhruba 160 miliardami korun. Požadavky resortu školství podle něj překračují současný návrh výdajů na rok 2018 přibližně o 14 miliard Kč.

„Konkrétní částky se budou odvíjet od toho, jak rozhodne vláda, protože otázka platová je největší podíl financí,” řekl Pavlík. Ministerstvo školství podle něj trvá na původních požadavcích a bude je prosazovat „v co nejširší míře”.

Na růstu platů se v pondělí dohodly odbory s vládou, zatím ale není rozhodnuto, o kolik mzdy porostou a odkdy.

Rozdělení peněz na zamítnutý kariérní řád



S Pilným se zástupci ministerstva školství v úterý dohodli na rozdělení částky 1,7 miliardy korun, která byla původně určena na kariérní řád učitelů, který ale parlament zamítl. [celá zpráva]

Zhruba jedna miliarda z této sumy by měla jít na podporu společného vzdělávání dětí ve školách. Na podporu inkluzivních opatření navíc vláda schválila v pondělí, jak Novinky informovaly, ze své rozpočtové rezervy dalších 400 miliónů korun ještě pro letošní rok. [celá zpráva]

Přibližně 350 miliónů z financí původně zamýšlených na zmiňovaný kariérní systém půjde na růst výkonů ve školství. Zbytek má jít na kompenzaci církevních a soukromých škol. Jedná se o mandatorní výdaje.

Chystané protestní shromáždění školských odborů

Školské odbory poukazují na to, že situace ve školství se zásadně nelepší, ačkoli to vláda deklarovala jako svou prioritu, a chtějí 1. září uspořádat protestní shromáždění v pražské Betlémské kapli. O dalším postupu by se mělo jednat na zasedání předsednictva odborů tento týden.

Ministerstvo s jejich požadavky souhlasí a podporuje navýšení platů učitelů o 15 procent, které minulý týden přislíbil i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle Pavlíka by to znamenalo asi 11 miliard korun z rozpočtu včetně odvodů.

Snaha navýšit rozpočet

Kromě toho by MŠMT chtělo navýšit rozpočet i v dalších oblastech, zejména v oblasti společného vzdělávání a regionálního školství. Konkrétní sumy peněz ale Pavlík nechtěl uvádět.

Více peněz požadují i zástupci vysokých škol, jinak jsou připraveni k nátlakovým akcím. Rozpočet vysokých škol se už několik let pohybuje kolem 21 miliard korun. Školy požadovaly růst o 4,5 miliardy korun na mzdy vysokoškolských pedagogů, peníze pro investice a doktorandy. Resort financí pro ně v květnu navrhl sto miliónů korun navíc.

Ministr školství Štech před měsícem uvedl, že chce zajistit růst, který by vedl především k diferenciaci kvality vysokých škol a jejich výkonové složky. Pilný podle Pavlíka nyní zopakoval, že investice do vzdělávání je stále jednou z jeho hlavních priorit. Víc to upřesnit nechtěl.