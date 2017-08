Psychologové tvrdí, že stres z pocitu nedostatku času způsobuje nižší úroveň spokojenosti se životem a přispívá k úzkosti a nespavosti. Přitom prý ale leckdy i zámožní lidé váhají nad tím, zda si někoho zaplatí na práce, které dělají neradi.

„Sérií dotazníkových šetření jsme zjistili, že lidé, kteří utrácejí peníze tak, aby si zařídili víc volného času, jsou šťastnější a spokojenější se životem,“ řekla pro web BBC News Elizabeth Dunnová, profesorka psychologie na Univerzitě v Britské Kolumbii v Kanadě.

Časový hladomor



Růst příjmů v mnoha zemích způsobil vznik nového fenoménu, kterému se přezdívá „časový hladomor“. Lidé od Německa až po Spojené státy zažívají permanentní stres kvůli tomu, jak přehlceni se cítí nároky běžného života a jak málo času mají. Psychologové v USA, Kanadě a Nizozemsku se tedy rozhodli zjistit, zda dokážou peníze přinést lepší pocit ze života, když lidem umožní si trochu času uvolnit.

Více než šest tisíc dospělých Američanů, Kanaďanů, Dánů a Nizozemců – a to včetně 800 milionářů – odpovídalo mimo jiné na otázky, kolik peněz utrácejí na to, aby si koupili volný čas. Vědci zjistili, že méně než třetina dotazovaných si pro sebe koupila trochu času aspoň jednou měsíčně. Ti, kteří to ale dělali, byli se svým životem spokojenější než ostatní.

Vědci pak provedli dvoutýdenní experiment mezi 60 pracujícími dospělými lidmi ve Vancouveru v Kanadě. Požádali účastníky průzkumu, aby jeden víkend utratili v přepočtu asi 700 Kč za něco, co jim ušetří čas.

Účastníci si objednali donášku obědů do práce, zaplatili dětem ze sousedství, aby za ně vyřídily drobné pochůzky, nebo si domů zavolali uklízečku. Další víkend měli peníze navíc utratit za nějaké zboží podle svého výběru. Většinou se jednalo o víno, oblečení nebo knihy.

Podle výsledků studie, publikovaných v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, lidem přinesl víc radosti uspořený čas než nákupy, protože jim ulevil od pocitů stresu.

„Druhá směna“ v domácnosti

„Peníze vám můžou koupit čas, a to dost efektivně,“ řekla BBC profesorka Dunnová, která na studii spolupracovala s kolegy z Harvard Business School, Univerzitou v Maastrichtu a Vrije Universiteit v Amsterdamu.

„A tak bych ráda všem řekla: přemýšlejte. Jestli máte něco, co opravdu neradi děláte, co vás naplňuje stresem, a co by někdo mohl za peníze udělat místo vás, zaplaťte si to. Věda vám říká, že jsou to dobře investované peníze,” shrnula.

Psychologové doufají, že by studie mohla pomoct těm, kdo cítí, že „druhá směna“ v domácnosti je jejich povinností, které se nesluší zbavit. „Myslím si, že naše práce je pro tyto lidi jasnou cestou ven z této druhé směny,“ uzavřela Dunnová.

Už dřív přitom výzkumy ukázaly, že lidé, kteří upřednostňují čas před penězi, jsou spokojenější než ti, kteří to mají naopak.