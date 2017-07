„Vlnová délka přirozeného slunečního světla i klasické žárovky vede napříč celým spektrem a zasahuje i do infračervené oblasti. Oproti tomu LED světla tuto infračervenou a částečně také červenou oblast potlačují, zatímco mají zvýšenou zářivost v modré části spektra,“ vysvětlil spoluautor výzkumu Michal Dvořák z VUT.

Testování provedli vědci z Fakulty informačních technologií ve spolupráci s rakouskou Vorarlberg University of Applied Sciences. Do projektu se zapojila také Fakulta stavební VUT. Celkem otestovali 53 různých světelných zdrojů od 18 výrobců: od klasických žárovek, přes halogenová nebo LED světla až po zářivky. Většina z nich je běžně dostupná na tuzemském trhu.

Překvapil nás poměrně velký rozdíl elektrického výkonu u dvou světelných zdrojů, který byl po zahřátí vyšší, než bylo uvedeno na krabičce. Michal Dvořák, VUT

Odborníci se při testování zaměřili kupříkladu na hustotu světelného toku, analýzu jasu, tepelný profil, teplotu světla nebo míru blikání světelného zdroje. Měřili také hladinu oxidu uhličitého ve vzduchu při svícení, proudový odběr či zda zdroj neruší ostatní elektrická zařízení, případně bezdrátový přenos dat. Kromě více než desítky přístrojů využili subjektivní testování uživatelů.

„U každého z testovaných vzorků museli tři čtenáři při daném osvětlení přečíst text různé obtížnosti, psaný například tenkou kurzívou. Součástí byl i Ishiharův test na barvoslepost, abychom věděli, zda světelný zdroj umožňuje snadné rozpoznání reálných barev,“ doplnil další z brněnských výzkumníků Martin Drahanský.

Zářivka se ustálí až za sedm minut

Vědci testovali také to, jak rychle se světelný zdroj ustálí. Zatímco nejpomalejšímu LED světlu to trvalo minutu a 20 vteřin, u zářivky to bylo i více než sedm minut.

„Co nás překvapilo, byl poměrně velký rozdíl elektrického výkonu u dvou světelných zdrojů, který byl po zahřátí vyšší, než bylo uvedeno na krabičce. V případě Osram Duled LED pracoval zdroj při výkonu 15,4 wattu, ačkoliv na obalu bylo uvedeno 12 wattů, což představuje odchylku 28 procent. Podobná situace nastala u Osram Parathom Classic, kde byl naměřený výkon 9,6 wattu, i když výrobce uváděl osm wattů, tedy o 20 procent méně. Oba světelné zdroje byly vyrobeny v Číně,“ okomentoval Dvořák jeden z výsledků.

Oproti informacím z obalů se lišila i barevná teplota některých světel. Tři testované zdroje byly výrazně studenější, než uváděl výrobce, jedna zářivka byla naopak viditelně teplejší. V průměru se ale deklarovaná a naměřená hodnota u barevné teploty lišila jen o sedm procent.

Z více než 50 světelných zdrojů, které vědci otestovali, jen jeden viditelně blikal (OttLite 25ED420), což znamená, že jeho takzvaný flicker rate (stupnice blikání) byl příliš nízký a viditelný lidským okem. Dlouhodobý pobyt v místnosti s takovým osvětlením může být nepříjemný. Jeden testovaný zdroj by podle výsledků nebyl vhodný například do stíněné komory, protože může mít vliv na další elektrické spotřebiče či bezdrátový přenos.

Jednotlivé světelné zdroje otestovali výzkumníci ve speciální stíněné komoře Franconia, která je izolovaná od vnějších světelných a elektrických vlivů. Funguje tak na principu Faradayovy klece, po jejímž povrchu se elektrický náboj rozloží, zatímco interiér je elektricky odstíněn.