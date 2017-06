Pro takové děti zřídili v Příbrami před pár lety přípravnou třídu. A je tu o ni zájem. Ne všude takové třídy však mají, ne všude je rodiče využívají.

Přípravná třída v Příbrami funguje v rámci základní školy v ulici Bratří Čapků. Může sem chodit maximálně 15 dětí, což se naplňuje, a pro příští rok dokonce musela ředitelka školy požádat vedení města o výjimku, aby se počet dětí mohl ještě o jedno zvýšit kvůli dalšímu zájemci.

Pokud by byl ještě větší zájem, otevřeli bychom v této škole ještě jednu třídu. Václav Švenda, místostarosta Příbrami

„Přípravná třída se osvědčila. Chodí sem děti na základě doporučení z psychologické poradny,“ uvedl místostarosta Příbrami Václav Švenda (TOP 09) s tím, že radní povolili výjimku. V září se tak zmíněných 16 dětí nevrátí do mateřských škol, ale nastoupí do přípravné třídy.

„Pokud by byl ještě větší zájem, otevřeli bychom v této škole ještě jednu třídu. Je tady dostatečná kapacita, navíc jsou tu i specializovaní pedagogové, kteří se mohou těmto dětem věnovat,“ dodal místostarosta.

Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků ve třídě, což umožňuje individuální přístup pedagoga a bližší kontakt se základní školou. Děti už získávají školní návyky, vyplňují pracovní sešity, učí se správně držet tužku a další pro školu potřebné věci a dohánějí to, co by měly jako předškoláci znát a umět.

Kladenští nemají zájem

V největším středočeském městě Kladně mají takové třídy dvě. Nedaří se je ale naplnit a radní tam udělují naopak výjimky, aby mohly třídy fungovat i poloprázdné.

„Dosud bylo zaevidováno do ZŠ ve Školské ulici pouze devět žádostí a do ZŠ v Pařížské ulici osm žádostí. Věříme, že se do začátku školního roku počet žádostí ještě zvýší,“ uvedla mluvčí magistrátu Lenka Růžková. V Kladně přitom dostalo letos odklad nástupu do první třídy 170 dětí.

V Mělníku přípravnou třídu i přes dobré zkušenosti zrušili. „Přípravnou třídu jsme zřizovali několik let při ZŠ se speciálními třídami Mělník. Zkušenosti jsou výborné a třída o kapacitě 15 dětí se osvědčila. Uvažovali jsme i o rozšíření kapacity, protože jedna třída byla vždy naplněna. Bohužel v letošním roce třídu neotevřeme,“ uvedla vedoucí mělnického oddělení školství Monika Nová.

Důvodem je podle ní nová legislativa a podmínka, že se musí jednat o děti šestileté, ne už pětileté jako dřív. Zájem rodičů poklesl a děti s odkladem zůstávají v mateřské škole.

Ani v Kolíně o přípravnou třídu zájem nemají a děti chodí do mateřských škol. V nich se však často uplatňuje trend, kdy jsou v jedné třídě smíchaní šestiletí předškoláci s tříletými dětmi, a pro jejich učitelky je velmi složité věnovat se všem tak, jak by bylo potřeba.