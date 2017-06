Do Olomouce zavítají světoví rostlinní biotechnologové

O nových trendech v rostlinných biotechnologiích, genomech hospodářských plodin či o možnostech využití biologicky aktivních látek z rostlin v medicíně, farmaceutickém průmyslu a zemědělství budou hovořit účastníci mezinárodní konference Biotechnology of Plant Products – Green for Good IV. Ta se bude od 19. do 22. června konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.