Snímky jsou velmi podrobné, a tak by mohly pomoci pochopit podstatu různých onemocnění, jako je autismus nebo mozková obrna. Velmi přesně totiž ukazují, jak se formují bilióny neuronů a spojení mezi nimi, uvedl server BBC. Už mozek novorozenců zahrnuje miliardy nervových propojení, i když je veliký jen asi jako mandarinka.

The @DevelopingHCP project which includes @ICComputing's @DanielRueckertreveal new scans of how baby brains develop https://t.co/7LorLA6sRz pic.twitter.com/o5gBpJ0yVb