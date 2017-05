Látky obsažené v kořenu pampelišky a v rostlině zvané trojkřídlec – správně botanicky Tripterygium wilfordii – se už dlouho využívají v alternativní a tradiční čínské medicíně. Nyní tým kalifornských vědců zjistil, že dokážou velmi efektivně bránit početí.

Podle nich by se mohlo jednat o průlom v oblasti antikoncepce, a to zejména té mužské.

Znehybní ocásky spermií

Během laboratorních testů se ukázalo, že látky pristimerin a lupeol dokázaly zabránit početí tak, že lidským spermiím zabránily v mrskání ocásky, a tudíž v pohybu k ženskému vajíčku. Jak uvedli vědci v článku v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, chovaly se obě látky jako jakýsi „molekulární kondom“. Jinými slovy se podařilo úspěšně blokovat hormon progesteron, který spermiím umožňuje pohyb, aniž by se přitom poničily spermie jako takové.

„Tyto přírodní látky neničí ve spermiích schopnost pohybu. Nejsou toxické, i po jejich aplikaci se spermie stále ještě mohou pohybovat,“ řekla pro web BBC Polina Lishková, profesorka molekulární a buněčné biologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. „Pouze už nejsou schopné tak výrazného záběru a takové aktivity.“

Lupeol se nachází v rostlinách, jako je například mango, aloe vera nebo kořen pampelišky, a pristimerin je k nalezení v rostlině tripterygium wilfordii neboli trojkřídlec, která se běžně využívá v tradiční čínské medicíně. Vědci zjistili, že těchto látek stačí opravdu minimální množství, a navíc nemají žádné vedlejší účinky, což se o hormonální antikoncepci říct nedá. Obě látky by do budoucna mohly sloužit jako nouzová antikoncepce před pohlavním stykem nebo po něm, nebo jako běžná antikoncepce v náplasti nebo vaginálním kroužku.

Pilulka bez vedlejších účinků?

Profesorka Lishková se svým týmem bude nyní testovat, jak tyto látky fungují u primátů, jejichž spermatické buňky fungují podobně jako u lidí. Budou také hledat nějaký levný zdroj. Momentálně by jejich extrakce vyšla velmi draho, jelikož se v rostlinách vyskytují ve velmi nízkých koncentracích.

Allan Pacey, profesor andrologie na Sheffieldské univerzitě ve Velké Británii, pro BBC řekl, že nový druh nehormonální mužské antikoncepce si své místo na trhu do budoucna najde.

„Toto je velmi zajímavá studie, která ukazuje, jak dvě naprosto přírodní látky dokážou vyřadit z provozu klíčovou molekulu, která řídí pohyb spermie v momentech před oplodněním. Jelikož se ale tato molekula v lidském těle vyskytuje pouze ve spermiích, je možné, že půjde o převratnou novinku, která umožní vznik mužské antikoncepční pilulky bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Kdykoliv se zatím zkoušely léky s hormony, vždy se nějaké nepříjemné vedlejší účinky objevily.“

Samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než se nová antikoncepce dostane na trh, pokud se tak vůbec stane. Po testech na primátech přijdou na řadu klinické studie u lidí, a ty většinou trvají několik let.