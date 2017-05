„Máme tady dneska ukázky historických taveb oceli a železa. Ukazujeme studentům, jak fungovala pec v době železné až do poloviny 19. století – stejná technologie beze změny. Za chvíli budeme tahat železnou houbu z pece ven,“ ukazoval novinářům jeden ze studentů fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Bohumil Horák.

„Je to ukázka primitivní, ale funkční technologie. Jen příprava samotné tavby trvá i 30 hodin, předehřev pece čtyři hodiny a samotná tavba pak zhruba šest hodin,“ doplnil kolegu další ze studentů fakulty Jan Růžička s tím, že pec poskládali svépomocí z posbíraných věcí.

„Studenti tady vyrobili železo z rudy a na mě pak je, abych tu ocel zpracoval. Ta houba, která je produktem té tavby, je plná nečistot, takže je potřeba ji překovat do nějakého ingotu, který se následně kovářsky překládá, což v podstatě znamená, že se překove do kvádru, který se vytáhne na dvojnásobek svojí délky, nasekne se v polovině, přeloží se a znovu se kovářsky svaří. Během tohoto procesu dojde k vyčištění oceli. Z ní se pak následně kove čepel meče,“ popisoval mečíř Pavel Bolf, který své meče vyváží do všech koutů světa. Dodal, že výroba železa od tavby po dokončení čepele zakalením trvá asi týden.

Český mečíř Pavel Bolf už vyrobil stovky mečů, které putují do celého světa. Už si zaškoluje i nástupce, svého pětiletého syna.

„Následné kroky jako leštění, výroba soupravy je pak záležitost několika týdnů až měsíců,“ upřesnil Bolf, který již vyrobil několik stovek mečů. Jejich výrobě se profesionálně věnuje od roku 2000. K tomuto zajímavému řemeslu se dostal přes svou zálibu v bojovém umění. „Potřeboval jsem prostě pro cvičení japonský meč, tak jsme se rozhodl, že si ho sám vyrobím. V té době (před rokem 1989 - pozn. redakce) se totiž nedal nikde koupit. Dnes už zaškoluji i svého pětiletého syna,“ usmíval se mečíř.

Historickou pec, v níž vyráběli železo Keltové, ale i výrobu meče si mohli prohlédnout studenti během školní akce s názvem Archeometalurgie. Podle pedagoga z této fakulty Zdeňka Tomana je důležité ukazovat studentům nejen nové moderní technologie, ale také ty historické. „Je potřeba je učit úctě k historii a tradicím,“ podotkl pedagog.