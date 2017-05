Student brněnské techniky představil systém chytrého parkování

Chytré parkování jako součást chytrých měst představil na IT konferenci Excel@FIT student Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického (FIT VUT) v Brně Václav Stránský. Systém by měl řidičům umožnit najít co nejdříve volné místo. Zmíněný projekt či testování bezpečnosti wi-fi patří k více než 60 řešením, která studenti ve středu 3. května představili na 3. ročníku konference dané fakulty.