Školský resort hodlá zajistit všem uchazečům, kteří se již zúčastnili některého z termínů přijímací zkoušky a nedostali možnost odnést si zadání testů domů, přístup k již použitým testovým zadáním pro vlastní potřebu.

MŠMT apeluje na rovný přístup

„Ministerstvo i Cermat chtějí zachovat rovný přístup všech uchazečů a umožní, aby měli v případě zájmu testové sešity zkoušek, které konali, k dispozici,“ řekl ředitel Zíka. Cermat proto vybuduje webové rozhraní, s jehož pomocí bude mít každý uchazeč možnost po 28. dubnu, po zadání rodného čísla a příjmení, testy stáhnout.

„Nezatížíme tak školy, zefektivníme možnost seznámit se s testem, pokud si ho uchazeči nevzali přímo u zkoušky a neporušíme pravidla srovnatelnosti podmínek zveřejněním testů,“ dodala Valachová.

Všechny testy budou zveřejněny po úplném ukončení přijímacích zkoušek, tedy 12. května, a dle ministerstva komplexně, všeobecně a bez omezení. Tak to i Cermat původně avizoval, s čímž iniciativa Oldřicha Botlíka Maturitní data – odtajněno nesouhlasila.

Iniciativa zveřejnila zadání 13. dubna

Botlík Novinkám poskytl své „Stanovisko k rozhodnutí ministryně školství Kateřiny Valachové částečně zveřejnit již použité přijímací testy“.

Připomíná, že iniciativa vyzvala 13. dubna Cermat, aby zveřejnil znění testů použitých 12. dubna u jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté obory studia.

Připomíná, že iniciativa vyzvala 13. dubna Cermat, aby zveřejnil znění testů použitých 12. dubna u jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté obory studia.

Když Cermat nereagoval, zveřejnila je iniciativa, jak předtím slíbila, na své stránce sama. Plánovala tím zabránit znevýhodnění žáků ze sociálně slabších vrstev, jejichž rodiče bez konexí měli obtížnější přístup k již použitým zadáním. Rovněž chtěla ukázat, že argumenty Cermatu o nerovném přístupu, jimiž odůvodnil záměr zveřejnit testy až po 12. květnu, jsou údajně nesmyslné. Zveřejnění je podle iniciativy ve veřejném zájmu.

Původní zdůvodnění Cermatu zveřejnit zadání testů až 12. května

„Uchazeči, kteří se omluví z konání přijímací zkoušky v 1. a/nebo 2. termínu, mají možnost konat v květnu náhradní zkoušku. Aby nebyli zveřejněním dalších testových sad k přípravě ve výhodě oproti uchazečům, kteří konali zkoušku v řádném termínu, bude zadání jednotných testů zveřejněno až poté, co náhradní termín proběhne.“

Botlík chtěl také umožnit Cermatu a ministerstvu školství, aby samy předvedly, proč již použité testy nesmějí být chráněny podle autorského zákona. Podle právní analýzy Cermatu bylo nicméně jejich zveřejnění inciativou neoprávněné.

Teoretickým žalobám se prý mohlo předejít dávno

Botlík rozhodnutí Valachové zveřejnit použité testy oceňuje, nelíbí se mu však, že začala konat až se zpožděním bezmála dvou týdnů.

„Mezitím ovšem proběhly jednotné přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia. V obou jejich druhých termínech tedy ke znevýhodnění žáků ze sociálně slabších vrstev došlo, zatímco podobnému znevýhodnění u deváťáků se nám podařilo předejít,“ uvádí.

Připouští, že žáci, kteří přijdou k přijímacím zkouškám až v květnu, opravdu mohou mít malou výhodu oproti ostatním. „Tomu se však v moderní informační společnosti nedá zabránit, je to prostě součást dnešního světa chytrých telefonů, kopírek, skenerů, e-mailu a internetu,“ pokračuje s tím, že šéf Cermatu Zíka argumentoval možnými žalobami nepřijatých uchazečů z dubnových termínů.

„Pokud však takové žaloby vůbec hrozí, mohl jim on i ministryně školství účinně předejít jedinou větou ve školském zákoně. Přijímací test se zveřejní v den, kdy byl u zkoušky použit, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jenže to se nestalo,“ kritizuje Botlík.

Přesto chválí snahu ministryně školství o vstřícný krok. „Zvlášť pokud si žáci budou moci stáhnout také takzvané klíče správných odpovědí, o nichž se její rozhodnutí nezmiňuje,“ podotýká.

Přijaté řešení podle něj může ulehčit situaci středním školám, je však dle iniciativy zbytečně složité a nákladné. „Především však přichází pozdě,“ uzavírá Botlík.

Podle Zíky nicméně přijímací zkoušky proběhly organizačně i technicky bez vážnějších problémů. Nyní Cermat postupně zpracovává výsledkové sestavy pro školy.