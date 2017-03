Poslední malá skupina mamutů vyhynula kvůli mutacím

Poslední mamuti dopláceli na genetické mutace, jež způsobily, že jejich srst byla nezvykle hedvábně lesklá a v jejich moči chyběly látky důležité pro určování postavení ve stádu a k lákání samců. Plyne to z analýzy DNA posledních mamutů. Vědci se ve studii o vyhynulých druzích zaměřili právě na mutace, jako na možnou příčinu vymření. To by mohlo být důležité pro záchranu v současnosti ohrožených druhů, jakou jsou asijští gepardi či horské gorily.