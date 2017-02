Pepřovec je tropický strom, vysoký kolem 15 metrů, který roste zejména v Ekvádoru, v Peru a v Brazílii. Plodí červené bobule, které mají pálivou chuť podobně jako bobule pepřovníku, jež používáme jako koření.

V Amazonském pralese místní léčitelé využívají tyto bobule zejména k léčení kožních problémů. A vědci teď zjistili, že v sobě mají potenciál k boji se smrtícími infekcemi, jako je například obávaná MRSA. MRSA neboli zlatý stafylokok nejčastěji způsobuje léze na kůži, ale také závažné infekce, které pacienty ohrožují na životě. Odhaduje se, že každoročně jen v USA zabije několik tisíc lidí.

Tradiční antibiotika, která lékaři používají k boji se škodlivými bakteriemi, postupně ztrácejí svou účinnost, a tak je třeba zaměřit pozornost novým směrem. Do roku 2050 si odolné bakterie po světě mohou vyžádat až 10 miliónů obětí a vědci varují, že medicína by se tím mohla v podstatě navrátit někam do středověku, kdy byli lékaři proti infekcím prakticky bezmocní.

Odzbrojit, nikoliv zničit

Vědci z Emory University v Atlantě zjistili, že účinné složky z bobulí pepřovce zabírají proti bakteriím chytřejším způsobem než současná antibiotika. Nesnaží se je totiž zničit, ale pouze odzbrojit. V bobulích pepřovce se nacházejí sloučeniny zvané flavony. Vědci zjistili, že jsou schopné potlačit gen, který nebezpečným buňkám umožňuje spolu navzájem komunikovat, čímž se zastavuje postup infekce.

Tento objev by mohl lékařům nabídnout k boji se zákeřnými infekcemi, jako je zápal plic nebo pooperační infekce, daleko šikovnější nástroj než současná antibiotika. Sloučeniny obsažené v pepřovci totiž nechávají „hodné“ bakterie na pokoji a vyřazují z akce pouze ty „zlé“, čímž neoslabují imunitní systém. Zároveň není pro patogeny tak jednoduché si proti nim vybudovat imunitu.

„Flavony obsažené v pepřovci dokážou v podstatě odzbrojit bakterie MRSA, kterým zabrání ve vylučování toxinů, jež využívají k ničení tkání v lidském těle,“ vysvětluje profesorka Cassandra Quaveová z Emory University v Atlantě. „Imunitní systém pacientova těla tak má daleko vyšší šanci, že se mu podaří ránu vyhojit.“

Ve studii, uveřejněné v časopise Scientific Reports, autoři popisují, jak sloučeniny z bobulí pepřovce dokázaly vyléčit léze na kůži myší infikovaných MRSA, aniž by se během léčby poničily tkáně v jejich těle.

Přírodní zbraně proti infekcím

Pepřovec pochází z Jižní Ameriky, ale roste také na mnoha místech na Floridě a začíná se šířit i do sousedních států, Georgie a Alabamy, stejně jako do Texasu a Kalifornie. Jak říká profesorka Quaveová, není překvapující, že obsahuje velmi účinné látky.

„Divoce rostoucí trvalky často mají nějakou výhodu chemické povahy, která jim umožňuje se ve svém ekosystému bránit proti nemocem a škůdcům a snadněji se rozšiřovat na nová území,“ vysvětluje.

Šíření superbakterií, jako je například už zmíněná MRSA nebo E. coli, se snaží bránit zdravotníci z celého světa. Nemocnice, které patří do systému britského státního zdravotnictví NHS, zavádějí nové standardy pro boj s infekcemi.

Nově musejí všechna oddělení zveřejňovat podrobné statistiky včetně toho, jak často si personál umýval ruce. Tamní ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, že zařízení, kterým se podaří snížit počet infekcí o 10 % a adekvátně k tomu i spotřebovávat méně antibiotik, si v roce 2018 rozdělí prémii 45 miliónů liber.