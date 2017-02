Školáci se učí pracovat rukama

Některé pražské základní školy zavedly do výuky předmět dílny. Šesťáci až osmáci se učí pracovat rukama a získat zručnost. Nový předmět by jim měl pomoci najít nejen poradit si s manuálními úkoly, ale přilákat je k řemeslu a usnadnit jim výběr povolání. Postupně by se měly praktické předměty jako dílny nebo pěstitelské práce vrátit do škol v celém Česku.