Náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) k tomu v den předávání pololetních vysvědčení uvedl, že výhodou je i posun v termínu zápisu až po základních školách.

Změna u přijímání dětí do školek má zajistit, že rodiče najdou pro své dítě místo ve školce poblíž bydliště, což nebývalo pravidlem.

Stále mohou najít místo i jinde



Rodiče totiž obvykle děti hlásí na více školek například podle místa práce nebo zaměření, proto se do některého zařízení dostaly děti například z úplně jiné strany Brna nebo bydlící mimo město, zatímco na místní se nedostalo.

Radní Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) však upozornil, že to neznamená, že děti nenajdou místo v jiné školce než v místě bydliště. „Možnost pro rodiče stále existuje, ale musí počítat s tím, že dostanou přednost místní,” doplnil Suchý.

Bude jasné, kdo má odklad nástupu na ZŠ



Podle Hladíka musí ředitelé přijímat v první řadě pětileté a čtyřleté děti ze spádové oblasti, ve které jsou přesně vymezené ulice, potom pětileté a čtyřleté děti z městské části, potom tříleté děti ze spádové oblasti, tříleté děti z městské části, následují zájemci z celého města a po nich mimobrněnští.

„Další výhodou je, že zápis do mateřských škol bude až v květnu po dubnovém zápisu do základních škol. Ředitelé tak budou mít jasno, kdo byl přijatý do školy a kdo bude mít odklad, takže budou moct místa lépe plánovat,” doplnil Hladík.

Brno má bezmála 140 mateřských škol, kam chodí okolo 11 500 dětí. Na přelomu tisíciletí v nich bylo přes osm tisíc míst. Přestože Brno v posledních letech rozšířilo školky asi o 2500 míst stavebními úpravami nebo výstavbou nových budov, stále se najdou rodiče, kteří nemají kam děti umístit. Často je to u dětí mladších tří let.

Proto Brno nadále prostory rozšiřuje a postaví školku na sídlišti Kamechy, kde bude místo pro 168 dětí.