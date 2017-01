„Šlo nám o podporu středoškolaček, které okolí odrazuje od toho, co jim jde a co je baví. Navíc s technickým vzděláním snadno seženou práci a budou za ni dobře ohodnoceny,” vysvětlila spoluautorka kampaně Pavla Ondrušková z Oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT.

Pomoc pro trh práce

„Letošní kampaní Sem patřím chceme oslovit uchazečky o studium, ale zároveň bychom rádi otevřeli celospolečenskou diskuzi na téma nedostatku žen v technických oborech. Podle odhadů Evropské komise bude v budoucích letech chybět v oblasti informačních a komunikačních technologií až 900 tisíc pracovníků,“ upozornil rektor VUT Petr Štěpánek.

Pokud by se podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to dle jeho slov pomohlo trhu práce. „Samozřejmě ale máme i nadále zájem o jakékoli kvalitní středoškoláky,“ dodal.

Nevěří si na matematiku a fyziku i přesto, že naše studie ukázala, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější a samostatnější. Lucie Hudcová, VUT

Podle evropského výzkumu, na kterém se podílelo i Centrum SIX VUT, je důvodem malého počtu dívek a žen v technických oborech jejich obava z tohoto studia.

Učitelé je odrazovali

„Nevěří si na matematiku a fyziku, a to i přesto, že naše studie ukázala, že jejich obavy jsou zbytečné. Studentky jsou zodpovědnější, samostatnější a mají vynikající studijní výsledky,“ popsala spoluautorka studie Lucie Hudcová, která na Ústavu radioelektroniky učí laserové technologie a vyvíjí optické bezdrátové spoje.

Prozradila také, že studentky v anonymní anketě například uváděly, že jejich učitel na střední škole jim radil, ať jdou studovat raději ekonomiku nebo učitelství zaměřené na fyziku či matematiku. „Zkrátka že je pro ně pedagogická dráha vhodnější než technická škola,“ pokračovala s tím, že to skutečně není vždy pravda.

Ambasadorky proti stereotypizaci

VUT přišlo se sérií videí, která problematiku zpracovávají z nejrůznějších úhlů. „Hledali jsme způsob, jakým téma zobrazit, aby od něj náctiletí z generace Z neutekli po pár vteřinách a aby bylo srozumitelné i pro všechny ostatní,“ řekl Jiří Fiala, který se na kampani podílel, stejně tak i Karolina Zalabáková a Lukáš Gargulák ze studia Cinebonbon.

FOTO: VUT

„Každý se někdy setkal se stereotypizací toho, co ženy mohou dělat. A je na čase, abychom se tím začali seriózně zabývat a připustili si, co všechno znamená žít v 21. století,“ poznamenala režisérka Zalabáková.

Odvahu by technicky nadaným studentkám měla dodat nejen kampaň, ale i ambasadorky z jednotlivých fakult VUT. Na webu jim mohou mladší dívky napsat jakékoli dotazy a zjistit o životě na škole více.

Nejvíce studentek na chemické fakultě

Že se ženy bojí IT oborů zbytečně, dokazují i statistiky společnosti Scio. „Průměrný percentil uchazeček o studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně je dokonce vyšší než v případě uchazečů-mužů. Ženy v testu obecných studijních předpokladů dosáhly v průměru percentilu 63,8, zatímco muži měli percentil 62,1,“ uvedla mluvčí společnosti Markéta Majerová.

Mezi fakulty brněnské techniky s nejvyšším podílem studentek patří Fakulta chemická, Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění nebo Fakulta podnikatelská. Na druhém konci tohoto žebříčku je Fakulta informačních technologií, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta strojního inženýrství. Absolventi těchto tří fakult patří mezi nejžádanější a nejlépe placené.

Celkový podíl žen na brněnské technice, která je počtem studentů největší technickou univerzitou v republice, pomalu roste. Zatímco v roce 2010 bylo na VUT v průměru 23 procent žen, v akademickém roce 2016/2017 je to již přes 28 procent.