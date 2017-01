„Je to jako zahájení nové éry,“ uvedl Zurkin, podle něhož by takto šlo léčit do budoucna ženy, u nichž po spojení vajíčka a spermie v laboratorních podmínkách nedochází k žádoucímu vývoji zárodku.

Dotyčná 34letá Ukrajinka se s partnerem déle než deset let opakovaně snažila o dítě s pomocí lékařů, ale dosud bezúspěšně. Pomohlo až zkombinování jejího oplodněného vajíčka s vajíčkem druhé ženy.

Jak ale upozornil list The Times, britští odborníci před takovou metodou varují jako před příliš riskantní a eticky spornou. Sice to není poprvé, kdy se narodilo dítě s genetickou informací tří “rodičů“, loni takto přišlo na svět dítě v Mexiku, ale to lékaři tímto způsobem chtěli předejít přenosu dědičné nemoci z matky na dítě.

Jejich metoda spočívala v tom, že budoucí matce, přenášející defekt genetické informace, odebrali vajíčko, vyjmuli z něj jádro, které pak vložili do vajíčka dárkyně, jež bylo předtím zbaveno původního jádra, ale zůstala v něm zdravá mitochondriální DNA. Takto upravené vajíčko následně vrátili zpět do dělohy nastávající matky.