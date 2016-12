Porážka a vytlačení extremistů Islámského státu (IS) z iráckého Mosulu a syrské Rakky a likvidace zbytků jejich jednotek, které zřejmě uniknou do pouště, může trvat dva roky. Serveru Daily Beast to řekl americký velitel v Iráku generál... Celý článek Porazit Islámský stát potrvá dva roky, odhaduje americký generál»