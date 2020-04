Zpěvačka Petra Černocká v "korona-karanténě" maluje

Letošní Velikonoce byly pro Petru Černockou, jako pro všechny, zcela jiné, výjimečné stavem, který kvůli koronavirové nákaze okleštil celý svět.

„Dodržuji jen to, co po mě stát žádá. Doufejme, že z toho tradice nebude. Jinak mě, ani přes to krásné počasí, ty Velikonoce nějak dvakrát netěšily, tak jako dřív. To je ale asi případ i jiných mých spoluobčanů, kolegů a kamarádů, kteří jsou smutní ze situace, jež zastavila společenský život. Tak snad příští rok budu malovat vajíčka pro koledníky. Teď maluju jinak,” svěřila se zpěvačka a herečka, a také představitelka čarodějnice Saxany z komedie Dívka na koštěti.

„Kromě toho, že jsem také ušila mnoho roušek pro rodinu, přátele nebo paní prodavačky u nás v samoobsluze, tak mou další vášní, kromě zpívání, je malování. Takže jen, co nám opatření znemožnila vystupovat, vrhla jsem se k plátnu a barvám a stvořila jsem několik obrazů. Ale zase to nemůžu dělat několik hodin denně. To bych si i odrovnala ruce a zrak. A pak, znáte to - to musí přijít samo. Ta chuť, inspirace, taková ta múza,” říká Černocká, která vloni na podzim oslavila své kulaté výročí velkou výstavou svých obrazů i fotoobrazů, které udělala s dcerou Bárou Vaculíkovou.

Také letos by prý ráda uspořádala výstavu, protože o to byla jedním městem požádána, ale neví, zda to vůbec a kdy bude možné. „Všechno nechávám nějak plynout a říkám si, ono se ukáže, co všechno budeme a nebudeme moct dělat. Nehroutím se, jen tiše přijímám nutné zlo a nařízení. Utěšuje mě jen to, že v tom rozhodně nejsem sama. Říkám si, jsem zdravá, mám skvělou rodinu a na co bych si já měla stěžovat,” říká pokorně zpěvačka a herečka.

Součástí jejích loňských narozenin byl i křest její nové knihy, životního fotostory Saxana 70 aneb V hlavní roli zpěvačka Petra Černocká. Jde o ohlédnutí za celým obdobím jejího soukromého i profesního života, doplněného celou řadou fotografií. „Mnohé ani nebyly nikdy zveřejněny a já děkuji svých přátelům a panu nakladateli, kteří to se mnou vytvořili, že jsem se díky tomu rozpomněla na celou řadu situací a věcí, které jsem už třeba i zapomněla,” přiznala zpěvačka.

„Nebráním se ani pokračování, protože těch vzpomínek a fotek, které se tam nevešly, je ještě hodně, tak uvidíme. Nicméně kdo si chce knihu objednat, může u vydavatele AOS Publishing, protože jedině tam získá tuhle knihu s mým vlastnoručním podpisem. Těší mě, že se třeba pak lidi ozvou, nebo na koncertech mi říkají, jak jsem jim tou knížkou udělala radost. Že se o mně dozvěděli víc,” dodala Petra Černocká.

Léto prý hodlá strávit hlavně na své chalupě na severu Čech, těší se na procházky, výlety a také na to, že vládní opatření se o něco zmírní, a že alespoň některá vystoupení bude snad moct se svým manželem, hudebníkem Jiřím Pracným přece jen zrealizovat.