Znojmo inspirovalo, jeho okrasná zeleň zkrášlí také Vyškov

Jednou ze služeb, kterou Zahradnictví Městské zeleně Znojmo nabízí, je osazování okrasných truhlíků a mís. Mobilní kontejnery osázené zelení a květinami oživují centrum Znojma od jara až do podzimu. Své centrum chce mobilní zelení oživit i město Vyškov, které hledalo zkušenosti v jiných městech. Mezi nimi bylo i Znojmo.

„Není to jen o osazení kontejnerů na vybraná místa. Jde o celoroční proces, kdy hlavně zimní příprava je základním předpokladem pro kvalitní fungování kontejnerů. V mnoha dílčích krocích budeme spolupracovat s městem Znojmem. Letos si ověříme funkčnost celého systému přípravy, výsadby a poté péče o mobilní zeleň. Také Znojemští hledali roky nejlepší řešení, jejich zkušeností rádi využijeme,“ oceňuje místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

„Část z nich zaujme brzy své místo v centru Znojma. Dvě desítky se ale brzy dopraví do Vyškova. Město Vyškov do Znojma doručilo své kontejnery, které mělo k dispozici, a my jsme se v zahradnictví postarali o jejich osázení,“ vysvětluje Radoslav Habrdle, ředitel Městské zeleně Znojmo.